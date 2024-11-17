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لأول مرة.. كونان أوبراين يقدّم حفل الأوسكار 2025

كونان أوبراين
كونان أوبراين
الأحد، 17-11-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد الممثل الكوميدي الأمريكي ومقدم البرامج الحوارية السابق كونان أوبراين، لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 للمرة الأولى، في مارس (آذار) المقبل.

وسيتعين على كونان أوبراين، البالغ من العمر 61 عامًا، أن يتصدّر المشهد خلال أكبر ليلة سينمائية في هوليوود في الثاني من مارس (آذار) المقبل، وأن يحاول الحفاظ على الزيادة الطفيفة في عدد المشاهدين التي شهدها الحفل السابق، أو حتى تحسينها.

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في نفس السياق، أوضح منظمو الحفل في بيان، أن كونان أوبراين "الشخص المثالي للمساعدة في قيادة هذا الاحتفال العالمي بالسينما، بفضل براعته في الفكاهة وحبه للأفلام وخبرته في البث التلفزيوني المباشر".

 

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