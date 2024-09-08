لأول مرة..محمد سامي في رمضان المقبل بمسلسلين

ولأول مرة، سيقدم سامي عملين في رمضان، وأكد خلال حفل توزيع جوائز دير جيست ثقته في نجاح المسلسلين، وراهن على تصدرهما لقائمة الأكثر مشاهدة قائلاً: "الموسم المقبل من أهم المواسم الرمضانية، إن لم يكن أصعبها، ومع ذلك أتحدى بنجاح أعمالي".
وأضاف: "الأسماء الموجودة في المسلسلين كفيلة بنجاح أي عمل، وقد حققت مع مي نجاحات كثيرة سابقاً، لكن نجاح "إش إش" سيكون تجربة مختلفة".
وتابع: "سعيد للغاية بالتعامل مع النجم عمرو سعد، فقد كنا نتمنى العمل معاً منذ فترة كبيرة، وأرى أن مسلسل "سيد الناس" سيكون الحصان الأسود في رمضان 2025".
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