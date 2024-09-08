لأول مرة..محمد سامي في رمضان المقبل بمسلسلين

الوكيل الإخباري- سيقدم المخرج محمد سامي في رمضان 2025 مسلسلين، هما "إش إش" من بطولة زوجته مي عمر، و"سيد الناس" من بطولة عمرو سعد.

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ولأول مرة، سيقدم سامي عملين في رمضان، وأكد خلال حفل توزيع جوائز دير جيست ثقته في نجاح المسلسلين، وراهن على تصدرهما لقائمة الأكثر مشاهدة قائلاً: "الموسم المقبل من أهم المواسم الرمضانية، إن لم يكن أصعبها، ومع ذلك أتحدى بنجاح أعمالي".



وأضاف: "الأسماء الموجودة في المسلسلين كفيلة بنجاح أي عمل، وقد حققت مع مي نجاحات كثيرة سابقاً، لكن نجاح "إش إش" سيكون تجربة مختلفة".



وتابع: "سعيد للغاية بالتعامل مع النجم عمرو سعد، فقد كنا نتمنى العمل معاً منذ فترة كبيرة، وأرى أن مسلسل "سيد الناس" سيكون الحصان الأسود في رمضان 2025".