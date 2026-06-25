الخميس 2026-06-25 02:44 م

لحظات صادمة على المسرح بعد توقّف مفاجئ لحفل نجم عالمي - فيديو

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ليونيل ريتشي
 
الخميس، 25-06-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-   اضطر النجم الأميركي ليونيل ريتشي مساء الأربعاء إلى إيقاف أولى حفلات جولته الغنائية الجديدة بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أدائه على المسرح.

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وكان ريتشي (77 عامًا) يُحيي حفلاً في قاعة "غراند " بولاية مينيسوتا الأمريكية، عندما أعلن عن استراحة قصيرة بعد أدائه إحدى أغنياته خلف البيانو، قبل أن تغادر فرقته المسرح لاحقًا.


وبعد أكثر من 40 دقيقة، أُعلن للجمهور أنه لن يتمكن من استكمال الحفل لشعوره بالمرض.


وأفاد الحضور بأن علامات التعب بدت عليه طوال الحفل، حيث جلس وتوقف عدة مرات، واشتكى من الدوار، فيما أظهرت مقاطع فيديو تمايله وصعوبة حركته رغم استمراره في الغناء.

 




 
 


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