لحظة عفوية بين نانسي وعمرو دياب في حفل زفاف - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا النجم عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال عمر شلبي، في ليلة استثنائية شهدت حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

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وقدّم دياب باقة من أبرز أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، مجددًا تألقه كأيقونة للموسيقى العربية. كما شاركت النجمة نانسي عجرم في إحياء الحفل، وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة، بينها "لون عيونك"، وسط انسجام واضح بينها وبين عمرو دياب وعائلته.



وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة عفوية جمعت عجرم ودياب، حيث قامت بتقبيله وأمسكت بيده أمام الحضور، قبل أن تلقي التحية على بناته جنى، كنزي، وعبدالله.

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