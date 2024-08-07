للمرة الأولى... هنا الزاهد وآسر ياسين في فيلم جديد

يدور الفيلم، المقرر عرضه في 2025، في إطار اجتماعي كوميدي، وأشارت شركة الإنتاج، إلى أنه من إخراج سارة نوح، وتأليف أيمن وتار.
وتستعد الزاهد كذلك لتصوير فيلم “ري ستارت” مع تامر حسني، بالتزامن مع مسلسل “الزواج سم قاتل”، الذي سيعرض في رمضان 2025، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.
في حين يستعد آسر ياسين، لتصوير فيلم “فرقة الموت”، من بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.
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