للمرة الاولى.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن فترة مرضها

07:30 ص

الوكيل الإخباري- في أول ظهور إعلامي لها بعد فترة غياب طويلة بسبب وعكة صحية وظروف شخصية، تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن كواليس ابتعادها وعودتها إلى الساحة الفنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر.





وأكدت شيرين أنها تعيش حالياً مرحلة جديدة في حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها تعمل على استعادة توازنها النفسي والفني بعد فترة صعبة احتاجت خلالها إلى "إعادة ولادة من جديد".



وأوضحت أنها مرت بظروف صحية ونفسية قاسية، استدعت الخضوع للعلاج وإعادة التأهيل، لكنها تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات التي أثرت عليها بشكل كبير.



وأعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها، واصفة إياهم بأنهم مصدر قوة حقيقية في حياتها، لما يقدمونه من دعم ودعوات مستمرة.



وقالت: "كنت محتاجة أتولد من جديد، واتعالجت من حاجات كتير كانت تعباني، لكن الحمد لله دلوقتي بقيت أحسن بفضل ربنا وجمهوري اللي دايماً بيدعيلي".



وأضافت أنها أصبحت اليوم أكثر هدوءاً واطمئناناً، وتشعر بدفء محبة الناس من حولها، مؤكدة رغبتها في الاستمرار بتقديم الفن والتواصل مع جمهورها خلال الفترة المقبلة.





