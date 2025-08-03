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لماذا تصاعد "الغضب الشعبي" تجاه "البلوغرز" في مصر؟

يثؤ
مداهم 777
 
الأحد، 03-08-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-   في ظاهرة غير مسبوقة، تشهد مصر موجة من الغضب الشعبي والإعلامي والرسمي تجاه عدد من مشاهير "البلوغرز" وصنّاع المحتوى، خاصة على تطبيق "تيك توك"، وسط اتهامات تتراوح بين الإساءة للمجتمع وتشويه صورة المرأة المصرية، والاتجار بالبشر، والتربّح غير المشروع.

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وخلال 72 ساعة فقط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من هؤلاء المشاهير، بينهم "أم مكة"، "سوزي الأردنية"، "علياء قمرون"، و"بنت مبارك"، إلى جانب بلوغرز رجال مثل "مداهم 777" و"شاكر دونجوان"، وسط توقعات بتوسّع الحملة.


الإعلام المصري شنّ هجومًا واسعًا، ووصفت برامج التوك شو هذه الظاهرة بـ"الخطر المجتمعي"، بينما طالب عدد من البرلمانيين بحظر تطبيق "تيك توك" نهائيًا، متهمين إياه بأنه منصة لنشر محتوى هدام وتمييع القيم المجتمعية.


وتقدّم 32 محاميًا في يوم واحد ببلاغات رسمية ضد عدد من البلوغرز بتهم تشمل "الإخلال بالقيم، التأثير على النشء، والتشهير بالمجتمع المصري"، في ظل شبه إجماع مجتمعي على خطورة المحتوى المقدم عبر هذه المنصات.

 

 أرم نيوز 

 
 
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