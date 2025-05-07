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لم يغادر منزله منذ عامين.. ماذا حدث للفنان توفيق عبد الحميد؟

لفغت
توفيق عبد الحميد
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري توفيق عبد الحميد أنه لم يغادر منزله منذ عامين، بسبب حالته الصحية التي تتطلب استخدام كرسي متحرك، مؤكداً أنه يرفض الظهور بهذه الصورة أمام جمهوره.

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ورغم ذلك، شدد على أنه لا يفكر في الاعتزال، بل ينتظر فرصة فنية تليق بتاريخه. واعتبر أن الفن رسالة وجدانية، لا وسيلة للشهرة أو الربح، مستشهداً بأعماله السابقة مثل "حديث الصباح والمساء".

 

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