مؤلف 'حكيم باشا' يكشف محاولات ابتزازه وتهديده للترويج لمسلسله

الوكيل الإخباري- فتح المؤلف محمد الشواف، مؤلف مسلسل "حكيم باشا" الذي يشارك في بطولته مصطفى شعبان، النار على بعض اللجان الإلكترونية التي حاولت ابتزازه بدعوى الترويج لمسلسله.

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وكشف الشواف عبر حسابه على فيسبوك عن تلقيه رسائل من أرقام مجهولة تعرض عليه دفع مبلغ كبير للترويج للمسلسل على منصات السوشيال ميديا مقابل 50 ألف جنيه لمدة أسبوع، مهددين بإطلاق حملات هجومية عليه في حال رفضه.



وقال الشواف في منشوره: "أنا آسف حقيقي إني أكتب الكلام ده بس بقالي يومين ثلاثة أتلقى تليفونات غريبة ومريبة من ناس وأرقام تظهر على ترو كولر باسم الشبح وعرب وغيرها، يعرضون عليَ عمل حملات دعم لمسلسل حكيم باشا مقابل 50 ألف جنيه".



وأضاف: "قالوا لي على سعر التريند على منصة إكس، وإن اسمي يتبروز، وصفحات تتكلم عني باعتباري أجمد سيناريست في مصر". وذكر الشواف أنه رفض الرضوخ لهذه العروض لأنها "رخيصة"، مشيرًا إلى التهديدات التي تلقاها من أصحاب هذه العروض بتحريض الصحافيين على الهجوم عليه إذا لم يدفع لهم.



واختتم الشواف منشوره قائلاً: "لولا اختلاف الآراء كنا جميعا نقعد في البيت، إحنا بنجتهد ويكفيني لو شخص واحد بس عجبه رسالة المسلسل، لكن أبدا مش هدفع فلوس عشان أقول إني جامد".



يُذكر أن مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، ويضم طاقم العمل: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.