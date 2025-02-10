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ماجدة الرومي تشوّق جمهورها لجديدها الغنائي قبيل 'عيد الحب'

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ماجدة الرومي
الإثنين، 10-02-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   شوّقت السيدة ماجدة الرومي جمهورها لجديدها الغنائي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت شريطاً مصوّراً قصيراً لأغنيتها الجديدة التي ستُطلق غدًا الثلاثاء 11 شباط عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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وتتزامن هذه الأغنية العاطفية مع قرب "عيد الحب" في 14 شباط، حيث ينتهي الشريط الذي نُشر عبر "فيسبوك" و"انستغرام" بعبارة "أنا انغرمت" التي تؤديها ماجدة الرومي على مشاهد قد تكون مقتطفات من "فيديو كليب" الأغنية المرتقبة.

 

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