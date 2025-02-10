ماجدة الرومي تشوّق جمهورها لجديدها الغنائي قبيل 'عيد الحب'

وتتزامن هذه الأغنية العاطفية مع قرب "عيد الحب" في 14 شباط، حيث ينتهي الشريط الذي نُشر عبر "فيسبوك" و"انستغرام" بعبارة "أنا انغرمت" التي تؤديها ماجدة الرومي على مشاهد قد تكون مقتطفات من "فيديو كليب" الأغنية المرتقبة.
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