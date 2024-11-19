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ماجدة الرومي تفتتح حفلها في دبي برسالة مؤثرة للبنان

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
الثلاثاء، 19-11-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة ماجدة الرومي حفلها الغنائي في دبي، مساء الاثنين، والذي يأتي بعنوان "كرمال عيونك يا لبنان"، ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء".

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وافتتحت ماجدة الرومي الحفل الذي تعود أرباحه للشعب اللبناني، بكلمة مؤثرة عن الأوضاع الحالية، قائلةً: "نلتقي الآن في ظل ظروف لبنانية استثنائية صعبة ومأساوية.. نلتقي حتى نقف تضامناً مع لبنان وأهله.. أعلم أنه لا يوجد أحد بيننا سعيد. أي لبناني سيكون سعيداً وهو يشاهد تدمير بلده؟ ويرى شعبه يتم قتله وإصابته وتهجيره؟"


وأضافت: "يا ليت هذه الحرب ما وقعت، ويا ليتنا ما عشنا هذا الخراب الذي نعيشه الآن، ولا هذه الخسارة الرهيبة بالأرواح والممتلكات.. ما هذه المجزرة التي لا تتوقف! وكأننا منذورون للموت منذ 50 عاماً.. وكأننا ساحة لتصفية كل الحسابات!"


واختتمت الفنانة اللبنانية حديثها بتأثر قائلةً: "أنا حزينة مثل كل اللبنانيين.. بس إذا كان مطلوب مني أن أغنّي لكي أدعم بلدي وأهلي ومن هم بحاجة إليّ اليوم، فأنا سأغني."


يذكر أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت ماجدة الرومي بياناً عبر حسابها على "إكس"، أعلنت فيه تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان بتاريخ 17 و18 و19 أكتوبر (تشرين الأول)، تزامناً مع الأحداث الجارية في لبنان."

 

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