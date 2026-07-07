ماذا قال جورج كلوني بعد حصوله على "إنجاز العمر"؟

وجاء تكريم كلوني تقديراً لمسيرته الفنية والإنسانية الحافلة، بعد عقود من النجاح كممثل ومخرج وترك بصمة بارزة في هوليوود.
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