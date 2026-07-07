الثلاثاء 2026-07-07 12:22 م

ماذا قال جورج كلوني بعد حصوله على "إنجاز العمر"؟

ثق
جورج كلوني
 
الثلاثاء، 07-07-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   عبّر النجم العالمي جورج كلوني بروحه المرحة عن امتنانه لحصوله على جائزة إنجاز العمر، مازحاً بأن التكريم يعكس تقدمه في السن.اضافة اعلان


وجاء تكريم كلوني تقديراً لمسيرته الفنية والإنسانية الحافلة، بعد عقود من النجاح كممثل ومخرج وترك بصمة بارزة في هوليوود.
 
 


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