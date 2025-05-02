الجمعة 2025-05-02 07:49 م
 

ماريتا الحلاني بتصرف مفاجئ تجاه كميل أبي خليل بعد طلاقهما

الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني
الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني
 
الجمعة، 02-05-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   لا يزال خبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكّل هذا الخبر صدمة لجمهور ماريتا، خصوصًا أن زواج الثنائي لم يتجاوز السنتين.اضافة اعلان


وعلى الرغم من الانفصال، إلا أن عددًا من المتابعين لاحظ أن ماريتا لا تزال تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر إنستغرام، وهو ما يفعله هو أيضًا، علمًا أنهما كانا قد حذفا جميع الصور التي جمعتهما على مواقع التواصل عقب انتشار خبر الطلاق.

هذا وكانت قد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، بعد أقل من سنتين على زواجهما.

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الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني

فن ومشاهير ماريتا الحلاني بتصرف مفاجئ تجاه كميل أبي خليل بعد طلاقهما



 
 





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