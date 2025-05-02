ماريتا الحلاني بتصرف مفاجئ تجاه كميل أبي خليل بعد طلاقهما

وعلى الرغم من الانفصال، إلا أن عددًا من المتابعين لاحظ أن ماريتا لا تزال تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر إنستغرام، وهو ما يفعله هو أيضًا، علمًا أنهما كانا قد حذفا جميع الصور التي جمعتهما على مواقع التواصل عقب انتشار خبر الطلاق.
هذا وكانت قد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، بعد أقل من سنتين على زواجهما.
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