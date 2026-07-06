ماغي بو غصن: الدراما ليست خيالًا وهذه الحادثة خير دليل - فيديو

وقالت بو غصن إن استمرار استحضار الجمهور لمسلسلي بالحرام و بالدم يؤكد قيمة الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا اجتماعية مستندة إلى وقائع حقيقية.
كما أعربت عن صدمتها بعد مشاهدة الفيديو، مشيدةً برباطة جأش والد الطفلة وجدتها، ودعت إلى إنزال أشد العقوبات بمرتكبي الجرائم التي تستهدف الأطفال، مؤكدة أن تطبيق القانون بحزم هو السبيل لحماية الأطفال وردع الجناة.
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