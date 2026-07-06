ماغي بو غصن: الدراما ليست خيالًا وهذه الحادثة خير دليل - فيديو

الوكيل الإخباري- علّقت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على حادثة محاولة استدراج طفلة داخل أحد مطاعم مدينة طرابلس، مؤكدة أن الواقعة أعادت إلى الأذهان مشاهد من مسلسل بالحرام الذي تناول قضايا تمس سلامة الأطفال.



وقالت بو غصن إن استمرار استحضار الجمهور لمسلسلي بالحرام و بالدم يؤكد قيمة الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا اجتماعية مستندة إلى وقائع حقيقية.



كما أعربت عن صدمتها بعد مشاهدة الفيديو، مشيدةً برباطة جأش والد الطفلة وجدتها، ودعت إلى إنزال أشد العقوبات بمرتكبي الجرائم التي تستهدف الأطفال، مؤكدة أن تطبيق القانون بحزم هو السبيل لحماية الأطفال وردع الجناة.

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