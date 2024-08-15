ماغي بو غصن تفتعل خلافاً جديداً مع سيرين عبد النور

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مجددًا الخلاف مع مواطنتها الفنانة سيرين عبد النور، بسبب نشرها صورة تتضمن الأخيرة، وتعمّدها إخفاءها برسم قلب أبيض.



وفي التفاصيل، شاركت بو غصن صورة جمعتها بالمخرج اللبناني كميل طانيوس، وفي الخلفية صورة لعبد النور مغطاة بالرسم التعبيري (إيموجي)، الأمر الذي اكتشفه محبو سيرين فرفضوا هذا النوع من السلوك، ليتصدر اسم الفنانتين "تريند" موقع "إكس" في لبنان طوال الساعات الماضية.



يُذكر أن الخلاف بين الفنانتين شهد أكثر من فصل، على غرار طلب بو غصن عدم التصفيق لعبد النور خلال صعودها إلى المسرح لتسلّم جائزتها في حفل "الموريكس دور" 2022 Murex D'or في دورته الـ 22، عن مسلسل "دور العمر".



وفي مناسبة أخرى، قالت سيرين إن دور ماغي في مسلسل "للموت" كان لها في البداية، ولكن تم استبدالها بسبب زوج الأخيرة، المنتج جمال سنان، الأمر الذي نفته بو غصن.



يُذكر أن سيرين عبد النور أطلّت أخيراً في بطولة مسلسل "النسيان" مع الفنانين: قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أسامة المصري، ندى بو فرحات، وسلمى شلبي.