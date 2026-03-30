الإثنين 2026-03-30 11:30 ص

ما جديد الحالة الصحية لهاني شاكر؟

الإثنين، 30-03-2026 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   نفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول عودة الفنان الكبير هاني شاكر الى مصر بعد تعافيه من وعكته الصحية، مشيرة في بيان لها الى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته لمصر، وأن كل ما نشر حول عودته خلال هذا الأسبوع لا أساس له من الصحة.

وقالت نادية: "هاني شاكر سوف يقضي فترة النقاهة في باريس، لأنه حاليًا يخضع لجلسات علاج طبيعي، وجلسات تغذية بشكل معين، تتماشى مع طبيعة مرضه".
وأضافت: "أتواصل مع زوجته مرتين يوميًا صباحًا ومساءً للاطمئنان عليه، والأطباء يتابعون حالته بشكل مستمر".

وكانت نادية مصطفى قد نفت، في تصريحات سابقة ما تردد بشأن فقدان هاني شاكر للوعي، موضحة أنه ظل في كامل وعيه سواء أثناء خضوعه للجراحة في مصر أو بعد سفره الى فرنسا، مشيرة الى أن هذه الشائعات تهدف فقط لإثارة القلق بين جمهوره.

وعن طبيعة حالته الصحية، أوضحت أنه يعاني من مشكلة في القولون تؤدي الى تجمع الفضلات وحدوث التهابات حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وقد تتسبب في نزيف، وهو ما تعرض له بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

 
 


شؤون برلمانية أسماء النواب الغائبين عن جلسة الاثنين

خبراء: توجيهات ولي العهد خارطة طريق لتطوير بيئة الشركات الناشئة

توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد

الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

قطاع الألبسة .. توقعات بغياب الطرود البريدية مع حلول عيد الأضحى

عربي ودولي إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

دور زيت الزيتون في حماية القلب

