ما جديد الحالة الصحية لهاني شاكر؟

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول عودة الفنان الكبير هاني شاكر الى مصر بعد تعافيه من وعكته الصحية، مشيرة في بيان لها الى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته لمصر، وأن كل ما نشر حول عودته خلال هذا الأسبوع لا أساس له من الصحة.



وقالت نادية: "هاني شاكر سوف يقضي فترة النقاهة في باريس، لأنه حاليًا يخضع لجلسات علاج طبيعي، وجلسات تغذية بشكل معين، تتماشى مع طبيعة مرضه".

وأضافت: "أتواصل مع زوجته مرتين يوميًا صباحًا ومساءً للاطمئنان عليه، والأطباء يتابعون حالته بشكل مستمر".

