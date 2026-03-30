ما جديد الحالة الصحية لهاني شاكر؟

وقالت نادية: "هاني شاكر سوف يقضي فترة النقاهة في باريس، لأنه حاليًا يخضع لجلسات علاج طبيعي، وجلسات تغذية بشكل معين، تتماشى مع طبيعة مرضه".
وأضافت: "أتواصل مع زوجته مرتين يوميًا صباحًا ومساءً للاطمئنان عليه، والأطباء يتابعون حالته بشكل مستمر".
وكانت نادية مصطفى قد نفت، في تصريحات سابقة ما تردد بشأن فقدان هاني شاكر للوعي، موضحة أنه ظل في كامل وعيه سواء أثناء خضوعه للجراحة في مصر أو بعد سفره الى فرنسا، مشيرة الى أن هذه الشائعات تهدف فقط لإثارة القلق بين جمهوره.
وعن طبيعة حالته الصحية، أوضحت أنه يعاني من مشكلة في القولون تؤدي الى تجمع الفضلات وحدوث التهابات حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وقد تتسبب في نزيف، وهو ما تعرض له بالفعل خلال الفترة الأخيرة.
أخبار متعلقة
-
ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟
-
وفاة فنانة مصرية شهيرة - صورة
-
وفاة ممثل قدير - صورة
-
نُقل إلى المستشفى فورا.. فنان عربي يتعرض لحادث سير - صورة
-
بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما!
-
وفاة فنان عربي شهير- صورة
-
الموت يفجع أنجلينا جولي
-
وفاة الفنان اللبناني احمد قعبور