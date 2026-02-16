ما حقيقة تعرّض تامر حسني لوعكة صحيّة؟

09:01 ص

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر تعرّض الفنان المصري تامر حسني لوعكة صحية مفاجئة على المسرح، بعدما انتشر مقطع فيديو أظهره وهو يُغمى عليه ويسقط أرضاً.





وتبيّن أنّ الفيديو المتداول قديم، وهو عبارة عن لحظة تفاعلية تمثيلية خلال الحفل، بعدما شاركته إحدى الفتيات الغناء على المسرح.







