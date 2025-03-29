ما حقيقة تلقي عابد فهد سيارة من بشار الأسد؟ (فيديو)

أعطى فهد مثالًا شخصيًا على ذلك، عندما التقى مع بشار الأسد في اجتماع مع مجموعة من الفنانين. في تلك اللقاءات، سأل الأسد فهد إن كان يمتلك سيارة، وعندما أجاب فهد بالنفي، عرض عليه الرئيس منحه سيارة "6 سلندر"، وهو ما لم يحدث في النهاية.
علق فهد على هذه الوعود بالمثل الشعبي "على الوعد يا كمون"، في إشارة إلى أن الوعود تبقى دون تنفيذ.
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