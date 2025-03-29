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ما حقيقة تلقي عابد فهد سيارة من بشار الأسد؟ (فيديو)

تات
عابد فهد
 
السبت، 29-03-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-  كشف الفنان عابد فهد في لقاءه ببرنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عن مفاجأة حول وعود الرئيس السوري السابق بشار الأسد للفنانين. حيث أكد فهد أن الوعود التي تُعطى للفنانين من قبل الرئيس، مثل الهدايا والمزايا الرئاسية، لم تُنفذ أبدًا.

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أعطى فهد مثالًا شخصيًا على ذلك، عندما التقى مع بشار الأسد في اجتماع مع مجموعة من الفنانين. في تلك اللقاءات، سأل الأسد فهد إن كان يمتلك سيارة، وعندما أجاب فهد بالنفي، عرض عليه الرئيس منحه سيارة "6 سلندر"، وهو ما لم يحدث في النهاية.


علق فهد على هذه الوعود بالمثل الشعبي "على الوعد يا كمون"، في إشارة إلى أن الوعود تبقى دون تنفيذ.

 

 

 

ارم نيوز

 
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