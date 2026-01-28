الأربعاء 2026-01-28 11:34 ص

ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
 
الوكيل الإخباري-  تحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الساعات الماضية، حيث كشف طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبد المقصود عن عودتها إلى منزلها.

وأكد طبيب شيرين، في تصريحات صحفية، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنها بخير حاليًا، وانتقلت إلى مرحلة الاستشفاء في منزلها بعد متابعة طبية دقيقة.

وأوضح نبيل أن استكمال العلاج يتم في أجواء من الراحة والهدوء، مع الالتزام بالتعليمات الطبية اللازمة لضمان التعافي الكامل، مما يطمئن الجمهور ويضع حدًا للشائعات المتداولة حول وضعها الصحي في الأيام القليلة الماضية.

