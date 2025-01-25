مُجددا باسم ياخور يُثير الجدل.. ماذا قال عن أحمد الشرع ؟ (فيديو)

الوكيل الإخباري- أصبح الممثل السوري باسم ياخور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد انتشار فيديو له من مقابلة أجراها على هامش حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض، الذي أُقيم يوم السبت الماضي.



وفي الفيديو، رد باسم على سؤال الصحافي حول إمكانية تجسيده دور أحمد الشرع (الجولاني) إذا عُرض عليه، فقال: "ليش لينعمل فيلم أصلًا؟ يعني اليوم نحن نعيش حالة متغيرة في سوريا، إجت سلطة جديدة وخلينا نشوف كيف بدها تقود البلد وإن شاء الله تكون الأفضل".

اضافة اعلان

pic.twitter.com/TBFbURY9BC "ليش لينعمل فيلم أصلاً".. هكذا رد الفنان باسم ياخور على إمكانية تجسيد دور الجولاني #الوكيل_الاخباري January 25, 2025