السبت 2026-01-17 10:23 ص

محكمة مصرية تقرر حبس والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال ووالدتها
 
السبت، 17-01-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   قررت محكمة الجيزة إحالة قضية محاكمة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسها حتى جلسة السبت المقبل.

وجاء القرار على خلفية اتهامها بالسبّ والقذف والتهديد بحق عدد من المحامين وصديقة لابنتها، بسبب تصريحات أدلت بها في مقاطع فيديو وظهور إعلامي اعتُبرت مسيئة ومخالفة للقانون. كما قررت المحكمة استمرار حبسها احتياطياً بعد قيامها بأعمال شغب داخل قاعة الجلسة.


وبحسب التحقيقات، تضمنت الاتهامات عبارات تمس السمعة المهنية وتهديدات مباشرة، بينها الإشارة إلى امتلاك سلاح ناري، فيما طالب محامو المدعين بتطبيق أقصى العقوبات وتعويض مدني مؤقت.


وتأتي القضية في سياق الجدل المستمر المرتبط بمقتل الإعلامية شيماء جمال عام 2022، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتليها مؤخراً.

 

