محمد رمضان في أول تعليق على الحادثة مع ياسمين صبري

الوكيل الإخباري- بعد الخلاف الذي نشب بين الفنان المصري محمد رمضان والممثلة ياسمين صبري، عاد رمضان للحديث عن الحادثة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمًا خاصية "الستوري".

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ونشر رمضان صورة توثق لحظة مصافحته لياسمين صبري، وعلق عليها بنشر جزء من أغنيته الشهيرة "مافيا"، واختار المقطع الذي يقول: "الحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة.. ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة.. أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها".



وكان الخلاف قد وقع أثناء لقاء النجمين في سحور رمضاني، حيث وجهت ياسمين صبري له جملة خفيفة: "مبروك واحشني يا ابني"، وهو ما اعتبره رمضان استفزازًا، فبادر بالرد عليها بشكل انفعالي قائلًا: "يا ابني؟ إنتِ مجنونة ولا إيه؟"، مما زاد من توتر الموقف، ودفع ياسمين إلى مغادرة المكان بهدوء دون الرد بشكل إضافي، وطالبت بعدم التقاط صور لها في تلك اللحظة.



تفاعل رمضان مع الحادثة وأعاد طرحها بشكل غير مباشر في "الستوري"، مؤكدًا على أنه لا يحب أن تُعقد الأمور أكثر من اللازم.