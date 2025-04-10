محمد رمضان يثير الجدل مجدّداً حول سخريته من ياسمين صبري - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنان محمد رمضان موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "هتجيلي". الأغنية تضمنت إشارات فنية اعتبرها الكثيرون تلميحات مباشرة إلى أزمته مع الفنانة ياسمين صبري.

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رمضان نشر عبر حسابه في فيسبوك بوستر الأغنية، حيث ظهر يؤدي الإشارة نفسها التي استخدمها أمام صبري في السحور، وهي إشارة الجنون، وهو يؤدي شخصية "ناصر الدسوقي" التي جسّدها في مسلسل الأسطورة، والذي جمعه بصبري قبل سنوات.



كما نشر رمضان فيديو كرتوني عبر إنستغرام يظهره في نفس الشخصية وهو يشير بعلامة الجنون نحو فتاة ذات شعر أسود طويل، ما اعتبره المتابعون إسقاطاً على ياسمين صبري، ليصبح الفيديو محط حديث على منصات التواصل.

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