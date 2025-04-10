محمد رمضان يثير الجدل مجدّداً حول سخريته من ياسمين صبري - فيديو

رمضان نشر عبر حسابه في فيسبوك بوستر الأغنية، حيث ظهر يؤدي الإشارة نفسها التي استخدمها أمام صبري في السحور، وهي إشارة الجنون، وهو يؤدي شخصية "ناصر الدسوقي" التي جسّدها في مسلسل الأسطورة، والذي جمعه بصبري قبل سنوات.
كما نشر رمضان فيديو كرتوني عبر إنستغرام يظهره في نفس الشخصية وهو يشير بعلامة الجنون نحو فتاة ذات شعر أسود طويل، ما اعتبره المتابعون إسقاطاً على ياسمين صبري، ليصبح الفيديو محط حديث على منصات التواصل.
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