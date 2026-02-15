الأحد 2026-02-15 01:19 م

محمد رمضان يُثير الجدل من جديد ويستفز الجمهور.. هذا ما فعله

فنون ومشاهير محمد رمضان
محمد رمضان
 
الأحد، 15-02-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن سبب غريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي منذ قدم آخر أعماله "جعفر العمدة في رمضان 2023.اضافة اعلان


ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".

وجاء رد رمضان على السؤال ممزوجًا بالسخرية والغرور بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.
 
 


