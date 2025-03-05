محمد رمضان يرد لأول مرة على مقارنته برامز جلال

الوكيل الإخباري- رفض الفنان محمد رمضان المقارنة بين برنامجه الجديد "مدفع رمضان" وبرنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، واصفًا هذه المقارنة بالظالمة وغير المنطقية.

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وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أوضح رمضان أن التشابه الوحيد بين البرنامجين يكمن في توقيت العرض خلال الإفطار، بينما يختلف تمامًا المحتوى. وأضاف: "مدفع رمضان برنامج يسلط الضوء على الأجواء الرمضانية ويهدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين، في حين أن برنامج رامز يعتمد على الكوميديا والمقالب، وكلا البرنامجين يقدم تجربة ترفيهية مميزة للجمهور العربي والمصري".



ولم يقتصر رمضان على رفض المقارنة فحسب، بل أعرب أيضًا عن تقديره لرامز جلال وبرامجه التي أصبح لها مكانة خاصة في التقاليد الرمضانية. وأشار إلى أنه كان ضيفًا في مقالب رامز مرتين في السابق، قائلاً: "رامز يضحك الجمهور بشكل مستمر، وبرامجه تحظى بشعبية كبيرة".



وتأتي تصريحات رمضان في وقت تزايدت فيه التعليقات حول المنافسة بين برنامجي "مدفع رمضان" و"رامز إيلون مصر"، رغم اختلاف طبيعة كل برنامج.



"رامز إيلون مصر" هو أحدث برامج المقالب الذي يقدمه رامز ج لال في رمضان 2025، حيث يتعاون مع نوال الزغبي ومحمد نور لخداع الضيوف بمواقف غير متوقعة. بينما يستضيف البرنامج العديد من النجوم، مثل أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة.

أما "مدفع رمضان" فهو التجربة الأولى لمحمد رمضان في تقديم البرامج الترفيهية، ويعتمد على فكرة إنسانية تهدف لمساعدة البسطاء من خلال منحهم مبالغ مالية ضخمة.