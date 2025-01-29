محمد رمضان يسأل Chat GPT عن نمبر 1 والإجابة صادمة! فيديو

وفي الفيديو، وجه رمضان السؤال إلى التطبيق الذي أجاب بصوت نسائي قائلاً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل، وهو رمز للنجاح والتأثير الكبير".
وبأسلوبه الطريف، عاد محمد رمضان ليمزح مع "شات جي بي تي"، قائلاً: "أنتِ تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".
تفاعل المتابعون مع الفيديو، حيث علّق أحدهم: "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان"، بينما قال آخر: "أكيد أنت رقم واحد في كل شيء يا رمضان".
يُذكر أن محمد رمضان قد أحيا حفلًا غنائيًا في باريس خلال شهر يناير الجاري، حيث نشر مقطعًا من الحفل عبر حساباته، وعلق عليه قائلاً: "إحنا ملوك الشانزيليزيه".
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