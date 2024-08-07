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محمد رمضان يعلن عن مشاركته في مسلسل رمضاني جديد

محمد رمضان
محمد رمضان




 

الأربعاء، 07-08-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري-   بعد مرور شهر ونصف من إعلان محمد رمضان عن غيابه عن الموسم الرمضاني 2025 نشر رمضان أخيرًا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” و”إنستغرام”، صورة له معلّقًا عليها: “رمضان يجمعنا”، وظهر في الصورة وهو يوقع عقد عمل فني جديد.


ولم يوضح محمد رمضان أي تفاصيل أخرى عن عمله الفني الجديد المنتظر في رمضان 2025، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من جمهوره.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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