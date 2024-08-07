محمد رمضان يعلن عن مشاركته في مسلسل رمضاني جديد

ولم يوضح محمد رمضان أي تفاصيل أخرى عن عمله الفني الجديد المنتظر في رمضان 2025، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من جمهوره.
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