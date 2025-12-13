محمد سامي خارج سباق رمضان 2026.. ما مصير "8 طلقات"؟

وقال سامي إن التأجيل جاء بسبب ضيق الوقت، بهدف التحضير للعمل بشكل أفضل وتقديمه بما يليق بالجمهور. ويشارك في البطولة إلى جانبه نور الغندور، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، وعدد آخر من النجوم.
يُذكر أن سامي كان قد تراجع عن قرار اعتزاله، وبدأ العمل مع السيناريست نادين جابر على مسلسل جديد مؤقت الاسم "رد كليتي"، بعد أن قدم في رمضان 2025 مسلسلي "إش إش" و**"سيد الناس"**.
