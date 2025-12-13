محمد سامي خارج سباق رمضان 2026.. ما مصير "8 طلقات"؟

الوكيل الإخباري- أعلن المخرج المصري محمد سامي تأجيل عرض مسلسله الجديد "8 طلقات" من موسم دراما رمضان 2026، بعد أن كان مخططاً لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، في أول تجربة له أمام الكاميرا كممثل.

وقال سامي إن التأجيل جاء بسبب ضيق الوقت، بهدف التحضير للعمل بشكل أفضل وتقديمه بما يليق بالجمهور. ويشارك في البطولة إلى جانبه نور الغندور، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، وعدد آخر من النجوم.



يُذكر أن سامي كان قد تراجع عن قرار اعتزاله، وبدأ العمل مع السيناريست نادين جابر على مسلسل جديد مؤقت الاسم "رد كليتي"، بعد أن قدم في رمضان 2025 مسلسلي "إش إش" و**"سيد الناس"**.