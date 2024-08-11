محمد سامي يكشف كواليس مسلسل 'إش إش' في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- كشف المُخرج المصري محمد سامي، عن كواليس تصوير مسلسله الجديد "إش إش"، الذي تخوض به زوجته الفنانة مي عُمر، سباق دراما رمضان 2025.



ونشر سامي، مجموعة صور من داخل كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع "انستغرام"، وعلق على الصور قائلاً: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه في 30 حلقة، وهو بطولة: مي عمر، وماجد المصري، ودينا، وانتصار، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وعلاء مرسي، وطارق النهري، وعصام السقا، وشيماء سيف، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



بدوره، قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يبدأ تصوير مشاهده حتى الآن، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام ، إنه يُجسد دور شخصية معلم من منطقة شعبية خلال العمل.



كما أثنى على تعاونه مع المُخرج محمد سامي، ووصفه بأنه "عشرة عُمره"، بقوله: "سامي مخرج متميز جداً سواء في التأليف أو الإخراج، ويعلم جيداً ما يريده الجمهور، وأنا أثق في اختياراته".



بينما تُقدم الفنانة مي عُمر، بطلة العمل دور "راقصة".