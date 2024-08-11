محمد سامي يكشف كواليس مسلسل 'إش إش' في رمضان 2025

ونشر سامي، مجموعة صور من داخل كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع "انستغرام"، وعلق على الصور قائلاً: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".
بدوره، قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يبدأ تصوير مشاهده حتى الآن، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام ، إنه يُجسد دور شخصية معلم من منطقة شعبية خلال العمل.
كما أثنى على تعاونه مع المُخرج محمد سامي، ووصفه بأنه "عشرة عُمره"، بقوله: "سامي مخرج متميز جداً سواء في التأليف أو الإخراج، ويعلم جيداً ما يريده الجمهور، وأنا أثق في اختياراته".
بينما تُقدم الفنانة مي عُمر، بطلة العمل دور "راقصة".
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