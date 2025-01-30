محمد سعد يكشف تفاصيل عودته للسينما بعد غياب طويل

الوكيل الإخباري- في حديث خاص مع "العربية.نت"، كشف الفنان محمد سعد عن عودته للسينما بفيلم "الدشاش" الذي يُعرض حالياً في دور العرض. تحدث سعد عن سر غيابه طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان في انتظار سيناريو مختلف وأفكار جديدة كي يعود للجمهور بشكل مميز. وأكد أن فيلم "الدشاش" هو تجربة مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة.

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كما تحدث عن شخصيته في الفيلم وتغيير أسلوبه الفني، موضحًا أن الفيلم يتضمن مزيجًا من الأكشن والكوميديا الناتجة عن مواقف غير متوقعة. سعد أشار إلى سعادته بالتعاون مع نجوم العمل مثل باسم سمرة، نسرين طافش، وخالد الصاوي، مؤكدًا أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالأجواء الممتعة والمنافسة الإيجابية بين الجميع.



وتحدث أيضًا عن علاقته القوية بالفنانة زينة، التي تربطه بها صداقة طويلة منذ فيلم "بوشكاش"، موضحًا أن العمل معها دائمًا يكون ممتعًا ويضفي طابعًا من المرح على الكواليس.