محمد سعد يكشف تفاصيل عودته للسينما بعد غياب طويل

كما تحدث عن شخصيته في الفيلم وتغيير أسلوبه الفني، موضحًا أن الفيلم يتضمن مزيجًا من الأكشن والكوميديا الناتجة عن مواقف غير متوقعة. سعد أشار إلى سعادته بالتعاون مع نجوم العمل مثل باسم سمرة، نسرين طافش، وخالد الصاوي، مؤكدًا أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالأجواء الممتعة والمنافسة الإيجابية بين الجميع.
وتحدث أيضًا عن علاقته القوية بالفنانة زينة، التي تربطه بها صداقة طويلة منذ فيلم "بوشكاش"، موضحًا أن العمل معها دائمًا يكون ممتعًا ويضفي طابعًا من المرح على الكواليس.
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