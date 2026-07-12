محمد شاكر يحتفل بإخلاء سبيل والده فضل شاكر - فيديو

وقال: "وصار الوقت إنّه يطلع... ونغنّي سوا"، معرباً عن أمله في الوقوف إلى جانب والده على المسرح قريباً لتقديم أغنية مشتركة.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قد قررت إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا أمنية، بينها ملف عبرا، مقابل كفالات مالية بلغت 100 مليون ليرة لبنانية لكل من ثلاثة ملفات، و200 مليون ليرة لبنانية في ملف عبرا.
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