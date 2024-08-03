محمد فؤاد يبيع جاكيت في مزاد علني 'للتخلص من الحسد'

وقال فؤاد إنه تعرض للحسد في حفل زفاف ابنه عبد الرحمن، بسبب "الجاكيت" الذي كان يرتديه، موضحاً أنه كان هدية من أحد أصدقائه في حفل زفاف نجله في أبريل (نيسان) الماضي.
وتابع محمد فؤاد: "في اليوم التالي للزفاف ارتديت هذا الجاكيت، وحينها نُشرت أخبار عن سعره الخيالي في بعض المواقع، ولم تمر ساعات إلا وأصابني العصب السابع".
في مزاد
وأضاف فؤاد أنه سيعرض الجاكيت للبيع في مزاد وسيتبرع بثمنه لمرضى مستشفى لعلاج الأطفال من السرطان في مصر.
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