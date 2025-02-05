محمد هنيدي يعلن عن مسرحية جديدة في السعودية

وفي تصريحات إعلامية على هامش عرض مسرحية "المجانين" في "موسم الرياض"، أكد هنيدي: "سأقوم بإخراج مسرحية مع شباب وبنات سعوديين ستكون رائعة في الموسم المقبل، وأنا الذي سأتولى إخراجها لأول مرة. هناك مواهب رائعة في السعودية وممثلين مميزين".
وتابع هنيدي الحديث عن مسرحية "المجانين"، موضحاً أنها تحمل قصة شخصية له، حيث كانت أول مرة قدمها في جامعة الحقوق بالقاهرة، وتلقى العمل حينها ردود فعل إيجابية. وأضاف هنيدي أنه كان يفكر في إعادة تقديم المسرحية بمشاركة بعض الفنانين الذين شاركوا فيها وقتها، ولكن مع رحيل بعض الأصدقاء مثل خالد صالح وطارق عبد العزيز، قرر عدم استكمال الفكرة.
وأشار هنيدي إلى أن فكرة إعادة المسرحية جاءت بسبب تغير بعض القضايا الاجتماعية التي تناولتها المسرحية في الماضي، مثل وجود قضايا نفسية جديدة مثل "عقدة التحرش"، وهو ما دفعه لإعادة تقديم العرض.
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