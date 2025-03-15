مدفع رمضان.. فائزة تشكك في مصداقية محمد رمضان

الوكيل الإخباري- في حلقة جديدة من برنامجه الرمضاني "مدفع رمضان"، استمر الفنان محمد رمضان في تقديم اللحظات المليئة بالتفاعل والمفاجآت للجمهور. حيث قام بجولات في شوارع محافظات القاهرة، الجيزة، والدقهلية، ليُشارك الناس الجوائز ويتفاعل مع حياتهم اليومية.

اضافة اعلان



في إحدى اللقطات، التقى رمضان بمواطن يعمل في بيع الطعام على الطريق، ليُخبره بفوزه بمبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما جعل المواطن يعبر عن شكره العميق قائلاً: "لقد قدمت لي معروفًا لن أنساه طوال حياتي". وكان رد رمضان مليئًا بالتواضع: "أنا لحم كتافي من خيركم أيضًا".



وفي مشهد آخر، أجرى رمضان مكالمة هاتفية على الهواء مع سيدة لتبليغها بفوزها بمبلغ 200 ألف جنيه، لكن السيدة شككت في البداية قائلة: "أعرف هذه الأمور، يبدو أنها مزحة". إلا أن رمضان أكد لها بحسم: "والله هذا ليس مقلبًا. أنا محمد رمضان، ونحن نصور البرنامج في شهر رمضان وسنستمر حتى اليوم الخامس والعشرين".



ويواصل "مدفع رمضان" تقديم لحظات من البهجة والمفاجآت للعديد من المواطنين، حيث يسعى محمد رمضان من خلال برنامجه إلى إسعاد الناس وتحقيق أحلامهم عبر الجوائز المالية وتحقيق الأمنيات على أرض الواقع.

العين الاخبارية