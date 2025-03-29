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مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية لمحمد رمضان

رير
محمد رمضان
 
السبت، 29-03-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت الساحة الفنية المصرية خلافًا مفاجئًا بين الفنانين محمد رمضان وياسمين صبري، حيث اندلع الجدل خلال حفل سحور رمضاني بعدما هنأت ياسمين صبري محمد رمضان على برنامجه الجديد قائلة: "مبروك يا ابني"، لكن رد فعل رمضان كان غاضبًا، حيث أجابها بانفعال: "ابني إزاي؟! أنتي مجنونة؟!"، مما دفع ياسمين إلى مغادرة المكان غاضبة وسط استياء واضح.

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الأزمة تصاعدت بعد أن دخل مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، على خط الخلاف، حيث وجه انتقادات لاذعة لمحمد رمضان، متهمًا إياه بـ"الجنون" ونصحه بضرورة زيارة طبيب نفسي. كما أشار إلى أن ياسمين صبري تواصلت معه هاتفيًا لرواية تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنها كانت متأثرة جدًا مما حدث.


من جانبه، لم يرد محمد رمضان بشكل مباشر على تصريحات مرتضى منصور، لكنه نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، تضمن جزءًا من أغنيته "مافيا"، التي يقول فيها: "الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها"، في إشارة غير مباشرة للخلاف الدائر.


الخلاف بين النجمين لا يزال حديث السوشال ميديا، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ياسمين صبري تجاوزت في حديثها، ومن يعتقد أن رد فعل محمد رمضان كان مبالغًا فيه.

 

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