مروة صبري تعتذر رسمياً لدينا الشربيني بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة

دينا الشربيني ومروة صبري
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-  قدّمت الإعلامية مروة صبري اعتذارًا رسميًا للفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في برنامج "قعدة ستات"، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابها بـ"إنستغرام". وأكدت صبري أن أي خطأ صدر عنها لم يكن مقصودًا، وأن الاعتذار واجب عند التسبب في أذى للآخرين.

وكان الخلاف قد اندلع حين انتقدت صبري حياة دينا الخاصة وعلاقاتها الشخصية، ما دفع الأخيرة لتحرير محضر رسمي ضدها بتهمة السبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى تقديم عدة محاضر ضد صفحات أعادت نشر محتوى الحلقة.


وردّت شبكة قنوات "ألفا" في بيان رسمي بأن ما صدر يقع على مسؤولية مقدّمة البرنامج وحدها، مؤكدة فتح تحقيق داخلي وتشديد قواعد البرامج المباشرة لضمان عدم تكرار الواقعة.

 

