مروة صبري تعتذر رسمياً لدينا الشربيني بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة

وكان الخلاف قد اندلع حين انتقدت صبري حياة دينا الخاصة وعلاقاتها الشخصية، ما دفع الأخيرة لتحرير محضر رسمي ضدها بتهمة السبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى تقديم عدة محاضر ضد صفحات أعادت نشر محتوى الحلقة.
وردّت شبكة قنوات "ألفا" في بيان رسمي بأن ما صدر يقع على مسؤولية مقدّمة البرنامج وحدها، مؤكدة فتح تحقيق داخلي وتشديد قواعد البرامج المباشرة لضمان عدم تكرار الواقعة.
