مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن ابو زهرة

الوكيل الإخباري- كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن مستجدات الحالة الصحية لوالده، وأوضح أنّ "وزارة الصحة والسكان المصرية، برئاسة الوزير خالد عبد الغفار، استجابت بشكل فوري لطلب الأسرة بنقل والده إلى مستشفى متخصص في علاج أمراض الرئة".





وأشار إلى أنّ "الدافع الرئيسي لطلب النقل لم يكن تقصيرًا من المستشفى السابق، بل بسبب وضع الفنان داخل غرفة العناية المركزة مشتركة مع حالات أخرى، ما أدى إلى تكرار الزيارات من ذوي المرضى الآخرين، بما اعتبرته الأسرة انتهاكًا لخصوصية حالة الفنان الصحية".









