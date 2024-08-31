مسلسل سوري يجمع كاريس بشار وتيم حسن من جديد

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر عن التحضير لتصوير عمل درامي جديد يجمع بين تيم حسن وكاريس بشار بعنوان "فرق عملة"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

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وأفادت المصادر بأن العمل يضم نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم أنس طيارة، ولين غرة، وسارة بركة، ويقوم بإخراجه السوري سامر البرقاوي، في حين سيتولى كتابة السيناريو الكاتب عمر أبو سعدة.

ويأتي هذا العمل ليعيد إلى الشاشة الصغيرة الثنائي تيم حسن وكاريس بشار، اللذين سبق لهما تقديم مسلسل "العميد" في عام 2020.



ويُشار إلى أن آخر أعمال تيم حسن كان مسلسل "الزند: ذئب العاصي"، بينما قدمت كاريس بشار مسلسل "النار بالنار" في رمضان 2023.



وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر عودة الثنائي للعمل معًا، رغم عدم الكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن. وتناول المتابعون أيضًا خبر انضمام منى واصف وأيمن زيدان والفنان محمد حداقي، مشيرين إلى أن العمل يمثل بطولة سورية مطلقة، حسبما عبّر مغردون على "إكس".