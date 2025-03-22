مسلسل سيد الناس : الجارحي يفتح قبر إبنه ويتصدر الترند - فيديو

بعد وفاة أدهم الجارحي (يوسف رأفت)، زار والده الجارحي (عمرو سعد) قبره، مسترجعًا الذكريات مع ابنه. بدأ الجارحي في تذكر كلمات أطلقها لابنه في وقت سابق قائلاً: "طول ما أبوك في الدنيا ما تخافش"، كما تذكر لحظات المزاح والضحك التي جمعتهما. لكن المشهد بلغ ذروته عندما دخل الجارحي القبر ليحتضن ابنه المتوفي في لحظة مؤلمة أظهرت الوجع الإنساني العميق.
واستكمل أحمد سعد المشهد بأغنية مؤثرة حملت كلماتها: "محروم أشوف النور.. و حايشني عنه السور.. حليني يا قهرتي و اخلي سبيل مكسور.. يا حتة مني سلام.. كان ليك في قلبي كلام.. ملحقتش أفرح به.. مستعجلة الأيام".
المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا إعجابهم الكبير بالمشهد، حيث علّق أحدهم: "أفضل ممثل للسنة.. رهيب وأنا تابعت المسلسل بسببك أنت وعيالك يا جارحي". كما قال آخر: "أبدعت يا عمرو سعد رائع"، بينما كتب أحد المتابعين: "الله يسامحك فضلت أبكي ده وجع القلب".
يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" يُعرض في رمضان 2025، وهو من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، إلهام شاهين، إنجي المقدم، عماد زيادة، ريم مصطفى، أحمد رزق، من إخراج محمد سامي.
-
أخبار متعلقة
-
تحولات مفاجئة ومفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"
-
منهم محمد رمضان.. فنانون يطرحون أغانٍ جديدة بمناسبة عيد الأم
-
تحت سابع أرض: موسى يخرج من السجن ويتفق مع الإمبراطور
-
مسلسل فهد البطل الحلقة 19: أحمد العوضي يقترب من الإنتقام
-
"لام شمسية" الحلقة الرابعة: تصاعد التوتر بين أمينة خليل ومحمد شاهين
-
تصاعد الصراعات في الحلقة 20 من سيد الناس': الانتقام وكشف الأسرار المدفونة
-
أحمد سعد يفاجئ زوجته بهدية مميزة.. والفيديو يتصدر المشاهدات!
-
دراما رمضان 2026: عودة مسلسلات بأجزاء جديدة تثير فضول المشاهدين