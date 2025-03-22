مسلسل سيد الناس : الجارحي يفتح قبر إبنه ويتصدر الترند - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت حلقة من مسلسل "سيد الناس" تفاعلًا كبيرًا بعد المشهد الذي جمع عمرو سعد (الجارحي) مع قبر ابنه المتوفي في لحظة مليئة بالحزن والحنين. لاقى أداء عمرو سعد إشادة كبيرة من الجمهور لما حمله من مشاعر صادقة ومؤلمة، حيث تأثر المشهد بشكل واضح في قلوب المتابعين.

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بعد وفاة أدهم الجارحي (يوسف رأفت)، زار والده الجارحي (عمرو سعد) قبره، مسترجعًا الذكريات مع ابنه. بدأ الجارحي في تذكر كلمات أطلقها لابنه في وقت سابق قائلاً: "طول ما أبوك في الدنيا ما تخافش"، كما تذكر لحظات المزاح والضحك التي جمعتهما. لكن المشهد بلغ ذروته عندما دخل الجارحي القبر ليحتضن ابنه المتوفي في لحظة مؤلمة أظهرت الوجع الإنساني العميق.



واستكمل أحمد سعد المشهد بأغنية مؤثرة حملت كلماتها: "محروم أشوف النور.. و حايشني عنه السور.. حليني يا قهرتي و اخلي سبيل مكسور.. يا حتة مني سلام.. كان ليك في قلبي كلام.. ملحقتش أفرح به.. مستعجلة الأيام".



المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا إعجابهم الكبير بالمشهد، حيث علّق أحدهم: "أفضل ممثل للسنة.. رهيب وأنا تابعت المسلسل بسببك أنت وعيالك يا جارحي". كما قال آخر: "أبدعت يا عمرو سعد رائع"، بينما كتب أحد المتابعين: "الله يسامحك فضلت أبكي ده وجع القلب".



يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" يُعرض في رمضان 2025، وهو من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، إلهام شاهين، إنجي المقدم، عماد زيادة، ريم مصطفى، أحمد رزق، من إخراج محمد سامي.