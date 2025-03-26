مسلسل شارع الأعشى الحلقة 26: أسرار ماضي منصور وتوتر العلاقات بين الشخصيات

الوكيل الإخباري- في الحلقة 26 من مسلسل "شارع الأعشى"، تزداد تحليلات الجمهور حول الشخصيات الرئيسية، حيث يتساءل البعض عن شخصية "منصور" التي يلعبها نايف البحر. بعض المتابعين توقعوا أن "منصور" هو الأمير الذي كان برفقة "أبو إبراهيم"، مشيرين إلى أنه قد يكون الشخص الذي كان مختبئًا في منزل أم جزاع. كما ظهرت توقعات أخرى تشير إلى أن "منصور" هو ابن أم جزاع الذي أخفى أبو إبراهيم عنه الكثير من التفاصيل.

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أما في أحداث الحلقة، يواجه أبو إبراهيم تحديًا في محاولة إصلاح علاقته مع أبو فهد بعد الخلاف الذي نشأ بسبب زواج أبو فهد من ابنته عزيزة، التي هربت بعد ساعات من الزواج. كما تتناول الحلقة مشاعر أبو إبراهيم تجاه ابنته عواطف، والتي حاول زوجها راشد أخذها منه، حيث يتصاعد التوتر العاطفي بين الشخصيات.



وفي الوقت نفسه، تستمر عزيزة في محاولاتها لاكتشاف المزيد عن منصور، وتجد صورة له بجانب أمه الراحلة، ما يزيد من الغموض حول ماضيه.



تسعى عطوى إلى إيجاد شريط يخصها، فيما يبدي متعب اهتمامًا بحالها، خصوصًا بعد تعبيره عن استيائه من أبو فهد الذي أهان والدته وضحى.



بينما يكشف منصور عن خلفيته، إذ تبين أنه تورط في الحادث الذي وقع في الحرم بسبب هروبه بحثًا عن أمه، ويشرح كيف كان والده يحاول إخفاء ماضيه.



عطوى تواصل معاناتها النفسية نتيجة فقدان حبها مع ضاري، بينما تسود حالة من التوتر في الحلقات القادمة.

et بالعربي