مسلسل شارع الأعشى الحلقة 26: أسرار ماضي منصور وتوتر العلاقات بين الشخصيات

أما في أحداث الحلقة، يواجه أبو إبراهيم تحديًا في محاولة إصلاح علاقته مع أبو فهد بعد الخلاف الذي نشأ بسبب زواج أبو فهد من ابنته عزيزة، التي هربت بعد ساعات من الزواج. كما تتناول الحلقة مشاعر أبو إبراهيم تجاه ابنته عواطف، والتي حاول زوجها راشد أخذها منه، حيث يتصاعد التوتر العاطفي بين الشخصيات.
وفي الوقت نفسه، تستمر عزيزة في محاولاتها لاكتشاف المزيد عن منصور، وتجد صورة له بجانب أمه الراحلة، ما يزيد من الغموض حول ماضيه.
تسعى عطوى إلى إيجاد شريط يخصها، فيما يبدي متعب اهتمامًا بحالها، خصوصًا بعد تعبيره عن استيائه من أبو فهد الذي أهان والدته وضحى.
بينما يكشف منصور عن خلفيته، إذ تبين أنه تورط في الحادث الذي وقع في الحرم بسبب هروبه بحثًا عن أمه، ويشرح كيف كان والده يحاول إخفاء ماضيه.
عطوى تواصل معاناتها النفسية نتيجة فقدان حبها مع ضاري، بينما تسود حالة من التوتر في الحلقات القادمة.
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