مسلسل فهد البطل: تصاعد الأحداث وكشف الأسرار في الحلقة الأخيرة

يستمر الصراع عندما تكشف عجيبة عن ضرورة طرد عمرو من المنزل بعد وفاة والدته وفاء، بينما تحاول ولاء الإبلاغ عن فهد. بدارة تُصاب بصدمة عندما تجد جثة أباظة في ثلاجة السمك. بينما تتصاعد الأحداث القانونية مع استدعاء النيابة لغلاب وعجيبة في قضية مقتل عبود.
من ناحية أخرى، يتراجع فهد عن قراره بشأن زواج راوية من نادر، ويكتشف نادر علاقة راوية بريكو، مما يؤدي إلى صراع كبير بينهما. الحلقة تصل إلى ذروتها مع اكتشاف المخدرات في سيارة ريكو، مما يضعه في مأزق.
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