مسلسل فهد البطل: تصاعد الأحداث وكشف الأسرار في الحلقة الأخيرة

الوكيل الإخباري- في حلقة جديدة من مسلسل "فهد البطل"، تنقلب الأحداث بشكل مثير. فهد يتعرض لمؤامرة جديدة، ويفاجأ بمواجهة نارية مع أباظة، الذي كان مرسلاً من قبل بدارة، زوجة حيدر شقيق شامل. يتعرض أباظة لإصابة بالرصاص أثناء الاشتباك. عمرو في حالة حيرة بعد اكتشافه ورقة تحتوي على اسم "زينب ورفعت"، مما يثير تساؤلاته حول سر والدته. وفي سياق آخر، يطلب نادر وتوفيق التمساح لقاء فهد، متهمين إياه بإخفاء نواياه الحقيقية.



يستمر الصراع عندما تكشف عجيبة عن ضرورة طرد عمرو من المنزل بعد وفاة والدته وفاء، بينما تحاول ولاء الإبلاغ عن فهد. بدارة تُصاب بصدمة عندما تجد جثة أباظة في ثلاجة السمك. بينما تتصاعد الأحداث القانونية مع استدعاء النيابة لغلاب وعجيبة في قضية مقتل عبود.



من ناحية أخرى، يتراجع فهد عن قراره بشأن زواج راوية من نادر، ويكتشف نادر علاقة راوية بريكو، مما يؤدي إلى صراع كبير بينهما. الحلقة تصل إلى ذروتها مع اكتشاف المخدرات في سيارة ريكو، مما يضعه في مأزق.

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