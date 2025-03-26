مسلسل "في لحظة" - رمضان 2025: معركة النفوذ والغموض

الوكيل الإخباري- مع وصول مسلسل "في لحظة" إلى حلقاته الأخيرة، تصل الإثارة إلى ذروتها ويزداد الغموض تعقيدًا. أحداث متسارعة تكشف الأسرار وتضع الأبطال في اختبارات مصيرية، حيث كل قرار قد يقلب مجرى الأحداث في لحظة.

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الصراع بين سيف وعماد يبدأ الصراع بين سيف وعماد بسبب مشروع عقاري ضخم، لكن هذا الصراع يتصاعد ليصبح معركة حياة أو موت مع اكتشاف أسرار تربط سيف بمنصور. تتداخل الأحداث القديمة مع الحاضر، ويقع الجميع في مؤامرات معقدة. وفي الوقت نفسه، تحاول فريدة تقبل صدمة وفاة والدها، إلا أن رسائل مجهولة تثير شكوكها حول الرواية الرسمية لمقتله.



الابتزاز والأسرار المخبأة سيف، رجل الأعمال النافذ، يتعرض لابتزاز من شخصية غامضة تعرف أسرارًا عن ماضيه. في خضم محاولاته للسيطرة على الوضع، يجد نفسه متورطًا في قضية مقتل أحد العمال بمشروعه، وهي مؤامرة محكمة دبرها عماد لتدمير سمعته.



الحب والخيانة وسط الفوضى، تنشأ مشاعر غير متوقعة بين سيف وفريدة، لكنها تجد نفسها في صراع داخلي بسبب الشكوك التي تساورها بعد تلقيها رسائل غامضة عن والدها. وفي الوقت نفسه، تظهر آسيا، المرأة القوية والغامضة، وتبدأ في استخدام نفوذها للسيطرة على رامي، الذي يسعى للانتقام من نادية بعد أن أوقعته في لعبة خطيرة.



الفيديو المدوي والتحالفات الجديدة مفاجأة مدوية تتكشف مع ظهور مقطع فيديو يُدين سيف في قضية منصور، مما يثير الرأي العام ضده ويدفع فريدة وأخواتها للهروب من منزله. في الوقت نفسه، تتعاون تمارا وآسيا للإيقاع بفريدة في قضية سرقة، وتكتشف آسيا سرًا خطيرًا: سيف قد يكون له ابن من زواج سابق.



التحولات الصادمة ونهاية غير متوقعة مع تصاعد الأحداث، يكتشف سيف أن عماد هو المسؤول عن حادثة العامل، ويواجه رامي مكيدة خطيرة تؤدي إلى غيبوبته مع اتهامات بتعاطي المخدرات. الصدمة الكبرى تأتي عندما يكشف سيف عن أن رامي مدمن كوكايين. وفي تطور مفاجئ، يقرر رامي الزواج من سارة، بينما يعرض سيف الزواج على فريدة، مما يثير غيرة مايا.

ET بالعربي