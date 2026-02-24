الثلاثاء 2026-02-24 03:32 م

مسلسل "مولانا" يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان 2026

الوكيل الإخباري-   واصل مسلسل "مولانا" تألقه في السباق الدرامي الرمضاني، محققا حضورا جماهيريا لافتا على منصة شاهد، حيث حصد المرتبة الثانية ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان 2026.

وكشفت شركة الصباح، الجهة المنتجة للعمل، في استبيان خاص حصلت عليه RT، عن نسب مشاهدة مرتفعة للعمل على مستوى العالم، ما يعكس الانتشار الواسع الذي حققه المسلسل عربيا ودوليا، ويؤكد مكانته ضمن أبرز أعمال الموسم.

 

 

المسلسل مأخوذ عن قصة لبنى حداد، بسيناريو ورشة كتاب، وإخراج سامر البرقاوي، ويقود بطولته النجم تيم حسن إلى جانب كل من نور علي، فارس الحلو، منى واصف ونانسي خوري، إضافة إلى نخبة من الممثلين.

وتنطلق أحداث العمل من ذروة درامية مشوّقة، حيث يجد "جابر" نفسه فارا بعد ارتكابه جريمة دفاعا عن شقيقته، قبل أن تقوده الصدفة إلى انتحال شخصية "سليم العادل"، العائد من الاغتراب لتسلّم إرث جده، رجل الدين ذي المكانة الرفيعة في قريته الحدودية. ومن هنا، تتصاعد الأحداث في حبكة مشبعة بالصراع الأخلاقي والاجتماعي، كاشفة تحولات الشخصية الرئيسية بين واقعها القاسي والهوية الجديدة التي تتقمصها.

 
 


