مسلسل "مولانا" يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان 2026

وتنطلق أحداث العمل من ذروة درامية مشوّقة، حيث يجد "جابر" نفسه فارا بعد ارتكابه جريمة دفاعا عن شقيقته، قبل أن تقوده الصدفة إلى انتحال شخصية "سليم العادل"، العائد من الاغتراب لتسلّم إرث جده، رجل الدين ذي المكانة الرفيعة في قريته الحدودية. ومن هنا، تتصاعد الأحداث في حبكة مشبعة بالصراع الأخلاقي والاجتماعي، كاشفة تحولات الشخصية الرئيسية بين واقعها القاسي والهوية الجديدة التي تتقمصها.
