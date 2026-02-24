مسلسل "مولانا" يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان 2026

الوكيل الإخباري- واصل مسلسل "مولانا" تألقه في السباق الدرامي الرمضاني، محققا حضورا جماهيريا لافتا على منصة شاهد، حيث حصد المرتبة الثانية ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان 2026.

وكشفت شركة الصباح، الجهة المنتجة للعمل، في استبيان خاص حصلت عليه RT، عن نسب مشاهدة مرتفعة للعمل على مستوى العالم، ما يعكس الانتشار الواسع الذي حققه المسلسل عربيا ودوليا، ويؤكد مكانته ضمن أبرز أعمال الموسم.