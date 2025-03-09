مصر.. الإفراج عن مطرب مهرجانات شهير

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر أمنية مصرية موعد الإفراج عن مطرب المهرجانات سعد الصغير بعد قضاء فترة حبسه في قضية تعاطي المواد المخدرة المقضي بها من محكمة جنايات القاهرة بـ الحبس 6 أشهر.



وأكدت المصادر أن مدة حبس سعد الصغير تنتهي اليوم الأحد حيث من المنتظر أن يتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

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وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قد أصدرت حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.



وبدأت القضية عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور.



وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

RT