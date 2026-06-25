معتصم النهار يعلّق على نحافة وائل كفوري

وأوضح النهار أن الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة ينعكسان إيجاباً على المظهر الخارجي والصحة العامة، مشيراً إلى أن تجربة وائل كفوري ستكون مفيدة له على المدى الطويل.
كما كشف معتصم النهار أن التغيير الذي طرأ على مظهره جاء نتيجة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، نافياً اللجوء إلى أي وسائل أخرى.
وعلى الصعيد الفني، يواصل النهار نشاطه في مصر من خلال فيلم "حين يكتب الحب"، إلى جانب مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، الذي يجمع بين الخيال والكوميديا في 15 حلقة، ويستكمل حالياً تصويره تمهيداً لعرضه قريباً.
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