معتصم النهار يعلّق على نحافة وائل كفوري

الوكيل الإخباري- علّق الفنان السوري معتصم النهار على النحافة اللافتة التي ظهر بها الفنان اللبناني وائل كفوري أخيراً، مؤكداً سعادته بالتغيير الذي حققه من خلال خسارة الوزن واعتماد أسلوب حياة صحي.



وأوضح النهار أن الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة ينعكسان إيجاباً على المظهر الخارجي والصحة العامة، مشيراً إلى أن تجربة وائل كفوري ستكون مفيدة له على المدى الطويل.



كما كشف معتصم النهار أن التغيير الذي طرأ على مظهره جاء نتيجة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، نافياً اللجوء إلى أي وسائل أخرى.

اضافة اعلان