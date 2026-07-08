مغنّية شهيرة تعلن إصابتها بطيف التوحّد

الوكيل الإخباري- فاجأت المغنية الأميركية SZA، واسمها الحقيقي سولانا إيماني رو، جمهورها بإعلان تشخيصها بالإصابة بطيف التوحّد عالي الأداء، بعد خضوعها لسلسلة من الفحوص والتقييمات الطبية.



وأوضحت أن التشخيص ساعدها على فهم طريقة تفكيرها وتفاعلها مع الآخرين، مؤكدة أن لديها أيضاً سمات مرتبطة بمتلازمة أسبرغر.

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