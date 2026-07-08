مغنّية شهيرة تعلن إصابتها بطيف التوحّد

وأوضحت أن التشخيص ساعدها على فهم طريقة تفكيرها وتفاعلها مع الآخرين، مؤكدة أن لديها أيضاً سمات مرتبطة بمتلازمة أسبرغر.
كما شاركت متابعيها رسالة تحدثت فيها عن مشاريعها الحالية، من بينها تكريم Lauryn Hill، واجتماعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة حرصها على الاهتمام بنفسها ومطالبة جمهورها بفعل الشيء نفسه.
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