الأربعاء 2026-07-08 12:20 م

مغنّية شهيرة تعلن إصابتها بطيف التوحّد

شثي
سولانا إيماني رو
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأت المغنية الأميركية SZA، واسمها الحقيقي سولانا إيماني رو، جمهورها بإعلان تشخيصها بالإصابة بطيف التوحّد عالي الأداء، بعد خضوعها لسلسلة من الفحوص والتقييمات الطبية.

وأوضحت أن التشخيص ساعدها على فهم طريقة تفكيرها وتفاعلها مع الآخرين، مؤكدة أن لديها أيضاً سمات مرتبطة بمتلازمة أسبرغر.

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وأضافت أن معرفة ذلك منحتها فهماً أعمق لشخصيتها.

كما شاركت متابعيها رسالة تحدثت فيها عن مشاريعها الحالية، من بينها تكريم Lauryn Hill، واجتماعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة حرصها على الاهتمام بنفسها ومطالبة جمهورها بفعل الشيء نفسه.

 
 


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