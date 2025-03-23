مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"

الوكيل الإخباري- الحلقة 22 من فهد البطل لم تكن مجرد حلقة عادية، بل كانت مليئة بالأحداث الصادمة والانقلابات الدرامية! مواجهة قوية بين فهد وفايزة الشبح، مقتل شوقي، ومصير كناريا المجهول، يصبح فهد في سباق مع الزمن .



أحداث الحلقة 22 من مسلسل فهد البطل

بدأت المواجهة المنتظرة بين فايزة الشبح وفهد بعدما رفعت المسدس في وجهه، لكنه نجح في إقناعها بالاستماع إليه قبل أن تتخذ قرارها ليكشف لها عن حقيقة موت ابنها ضياء، وكيف اصبح توفيق التمساح مسئول عن مقتله، مما جعلها تنهار بالبكاء من شدة الصدمة وان فهد غير مسئول عن شيء.

اضافة اعلان



وفي سياق آخر، كشفت فايزة لفهد عن السبب الحقيقي لرغبتها في الانتقام من توفيق التمساح، موضحة أنه كان السبب وراء سقوط زوجها طُلبه، أكبر تجار الرخام، في أزمات جعلته يصاب بجلطة ويدخل في غيبوبة لسنوات بعدما قان توفيق بالنصب عليه ، ليوعد فهد فايزة من تحقيق رغبتها في الانتقام، وأكد أن الموت سيكون رحمة لتوفيق، بينما الذل والمهانة هما العقاب الحقيقي له ولعمه غلاب.



وفي تطور آخر، بدأ عمرو البحث عن حقيقة فهد، ليكتشف أن ماضيه مليء بالمفاجآت، حيث دخل الإصلاحية والسجن، مما أثار دهشة غلاب.



وضع فهد شروطًا جديدة أمام توفيق، مطالبًا باعتراف رسمي بمكانته في السوق وعدم الاستخفاف به بعد الآن.



أما ولاء، فاستمرت في تنفيذ خطتها، حيث عرضت على فهد مساعدته في الانتقام من هاشم وشوقي، لكنها اشترطت عليه طلاق كناريا والزواج بها.



بدأت بدارة تنفيذ خطتها للتخلص من جنين كناريا، حيث أرسلت نساءً إلى شقتها للاعتداء عليها بوحشية، مما جعل مصيرها مجهولًا حتى نهاية الحلقة.



وبمشهد آخر، يفاجأ فهد و ولاء شوقي وهاشم بوجودهم، ليحدث اشتباك قوي أدى إلى مقتل شوقي، بينما أصيب فهد بصدمة قوية هو و ولاء.



ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، حيث يكشف دكتور الصحة لعبود مساعد غلاب أن عجيبة كانت تخطط لقتل وفاء، ليطلب عبود مقابلة عجيبه واخبارها لكنها قررت التخلص من عبود مساعد غلاب بعد أن اكتشف مخططها، حيث خدعته وضربته بصخرة ثم قامت بشنقه

et بالعربي