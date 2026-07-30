مفاجأة رونالدو الجديدة.. بعيدًا عن الملاعب - صورة

ويجسد رونالدو شخصيته الحقيقية في العمل، الذي يروي قصة لاعب كرة قدم شاب ورحلته نحو النجومية، ويُعد أول إنتاج لشركة "UR•Marv Studios" التي أسسها بالشراكة مع فون.
ويشارك في المسلسل عدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم الفرنسي "تييري هنري"، فيما يترقب جمهور رونالدو أيضًا ظهوره السينمائي في الجزء الجديد من سلسلة "Fast & Furious"، بعد إعلان الممثل "فين ديزل" مشاركته في الفيلم.
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