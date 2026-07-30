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مفاجأة رونالدو الجديدة.. بعيدًا عن الملاعب - صورة

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كريستيانو رونالدو
 
الخميس، 30-07-2026 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لخوض أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل يحمل عنوان "Day 1's"، يجمع فيه بين التمثيل والإنتاج التنفيذي بالتعاون مع المخرج البريطاني "ماثيو فون".

ويجسد رونالدو شخصيته الحقيقية في العمل، الذي يروي قصة لاعب كرة قدم شاب ورحلته نحو النجومية، ويُعد أول إنتاج لشركة "UR•Marv Studios" التي أسسها بالشراكة مع فون.

ويشارك في المسلسل عدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم الفرنسي "تييري هنري"، فيما يترقب جمهور رونالدو أيضًا ظهوره السينمائي في الجزء الجديد من سلسلة "Fast & Furious"، بعد إعلان الممثل "فين ديزل" مشاركته في الفيلم.

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