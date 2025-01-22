مفاجأة عن فنان مصري باع أملاكه لينفق على بيته.. ماذا حدث؟

الوكيل الإخباري- بعد الجدل الذي أثارته صورة الفنان المصري إحسان الترك، التي أظهرت حالته الصحية المتدهورة، كشف الفنان عن مفاجأة سارة لجمهوره. حيث أعلن أنه استقبل أفراد قسم إنتاج مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتعاقد معه رسميًا للمشاركة في العمل.

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وأعرب طاقم الإنتاج عن سعادتهم لانضمام إحسان الترك لفريق العمل، مؤكدين أن التصوير سيبدأ خلال الأيام المقبلة. وكان الفنان قد نشر في وقت سابق استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر في مقطع فيديو حالته الصحية الصعبة، مطالبًا بزملائه في الوسط الفني بمساعدته في الحصول على بعض الأعمال الفنية لسد احتياجاته المادية الأساسية.