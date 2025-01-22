مفاجأة عن فنان مصري باع أملاكه لينفق على بيته.. ماذا حدث؟

وأعرب طاقم الإنتاج عن سعادتهم لانضمام إحسان الترك لفريق العمل، مؤكدين أن التصوير سيبدأ خلال الأيام المقبلة. وكان الفنان قد نشر في وقت سابق استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر في مقطع فيديو حالته الصحية الصعبة، مطالبًا بزملائه في الوسط الفني بمساعدته في الحصول على بعض الأعمال الفنية لسد احتياجاته المادية الأساسية.
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