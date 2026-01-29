مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة

وبحسب الجهات المختصة فإن الخادمة هي من أقدمت على ارتكاب الجريمة في منزل الفنانة بالعاصمة دمشق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
