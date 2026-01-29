الخميس 2026-01-29 04:58 م

مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية " أم زكي".

وبحسب الجهات المختصة فإن الخادمة هي من أقدمت على ارتكاب الجريمة في منزل الفنانة بالعاصمة دمشق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

