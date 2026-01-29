مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية " أم زكي".



وبحسب الجهات المختصة فإن الخادمة هي من أقدمت على ارتكاب الجريمة في منزل الفنانة بالعاصمة دمشق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اضافة اعلان